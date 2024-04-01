صحة غزة تناشد العالم إعادة تشغيل مستشفى ناصر في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، مناشدة لإعادة تشغيل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس (جنوب) بعد أن أخرجه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تناشد“كافة المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي بذل الجهود لإعادة تشغيل مستشفى ناصر، وإعطاء الحماية للمؤسسات الصحية”.

وأكدت أن“خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاصمة للخدمة الصحية، التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها، ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع”.

وفي فبراير/ شباط الماضي خرج المستشفى عن الخدمة جراء عملية شنها الجيش الإسرائيلي داخله، وأسفرت عن دمار وقتلى وجرحى ومعتقلين، وسط اتهامات لإسرائيل بتدمير القطاع الصحي لزيادة معاناة نحو 2.3 مليون فلسطيني بغزة.

كما انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه لمدة أسبوعين، مخلفا مئات الجثث داخل المجمع ومحطيه، فضلا عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل المحيطة به.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب“إبادة جماعية”.

(الأناضول)