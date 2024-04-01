أتلتيكو مدريد يواجه فياريال بالدوري الإسباني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على فياريال في العاشرة مساء اليوم، الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب "لا سيراميكا".
ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الجاري، برصيد 55 نقطة، فيما يأتي فريق فياريال في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.
ويبحث الأتليتي عن العودة للانتصارات أمام فياريال مساء اليوم، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين في آخر جولتين ببطولة الدوري الإسباني.
وخسر أتلتيكو مدريد أمام قادش 0-2 في الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإسباني، ثم تلقى هزيمة ساحقة بثلاثية على ملعبه ووسط جماهيره أمام برشلونة.
ويتطلع الروخي بلانكوس لمصالحة جماهيره والخروج بالثلاث نقاط الليلة، لمواصلة ملاحقة أتلتيك بيلباو صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة وعدم الإبتعاد عن المربع الذهبي لليغا خاصة مع تبقي 9 جولات على نهاية المسابقة.
في المقابل، يبحث فياريال عن إنتصاره الخامس على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، بعد تحقيق الفوز على ريال سوسيداد وغرناطة وريال بيتيس وفالنسيا.
ملاعب
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