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أتلتيكو مدريد يواجه فياريال بالدوري الإسباني

4/1/2024 9:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على فياريال في العاشرة مساء اليوم، الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب "لا سيراميكا".
ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الجاري، برصيد 55 نقطة، فيما يأتي فريق فياريال في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.
ويبحث الأتليتي عن العودة للانتصارات أمام فياريال مساء اليوم، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين في آخر جولتين ببطولة الدوري الإسباني.
وخسر أتلتيكو مدريد أمام قادش 0-2 في الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإسباني، ثم تلقى هزيمة ساحقة بثلاثية على ملعبه ووسط جماهيره أمام برشلونة.
ويتطلع الروخي بلانكوس لمصالحة جماهيره والخروج بالثلاث نقاط الليلة، لمواصلة ملاحقة أتلتيك بيلباو صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة وعدم الإبتعاد عن المربع الذهبي لليغا خاصة مع تبقي 9 جولات على نهاية المسابقة.
في المقابل، يبحث فياريال عن إنتصاره الخامس على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، بعد تحقيق الفوز على ريال سوسيداد وغرناطة وريال بيتيس وفالنسيا.

ملاعب

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