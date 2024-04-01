سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بمحيط مجمع الشفاء قبيل انسحاب قوات الاحتلال

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بمحيط مجمع الشفاء قبيل انسحاب قوات الاحتلال
التاريخ
4/1/2024 9:07:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن عناصرها استهدفوا آلية عسكرية من نوع ميركافا 4 في محيط مجمع الشفاء قبيل انسحاب قوات العدو من المكان.
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