مسؤول بوزارة الصحة بغزة: جميع مرافق مجمع الشفاء الطبي خرجت عن الخدمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الدكتور معتصم صلاح من داخل مجمع الشفاء الطبي للجزيرة إن قوات الاحتلال قصفت وحرقت كل مباني المجمع بلا استثناء.
وأضاف الدكتور صلاح عضو لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في غزة أن جميع مرافق مجمع الشفاء الطبي لم تعد صالحة للعمل، وخرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.
من جهته مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي للجزيرة: إنه تم العثور على مئات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي.
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