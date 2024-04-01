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مسؤول بوزارة الصحة بغزة: جميع مرافق مجمع الشفاء الطبي خرجت عن الخدمة

4/1/2024 9:07:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الدكتور معتصم صلاح من داخل مجمع الشفاء الطبي للجزيرة إن قوات الاحتلال قصفت وحرقت كل مباني المجمع بلا استثناء.
وأضاف الدكتور صلاح عضو لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في غزة أن جميع مرافق مجمع الشفاء الطبي لم تعد صالحة للعمل، وخرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.
من جهته مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي للجزيرة: إنه تم العثور على مئات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي.













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