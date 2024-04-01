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عاجل التعليم العالي: تأجيل اعلان نتائج المنح والقروض الجامعية لمدة 48 ساعة

4/1/2024 9:07:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تأجيل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، والذي كان مقرراً اليوم الاثنين، ولمدة 48 ساعة عمل إضافية .

واشارت الوزارة ان ذلك جاء بسبب الحاجة لمزيد من الوقت للإعلان عن النتائج بأعلى مستوى من الدقة والشفافية، وتعتذر الوزارة عن هذا التأخير لأسباب خارجة عن إرادتها.

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