مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 1 - 4 - 2024 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة فياريال ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا X ساليرنيتانا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
كالياري X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2
ساسولو Xأودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ليتشي X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
إنتر ميلان X إمبولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الأهلي X الاتحاد – الساعة 10 مساء على قناة 1 SSC
الرائد X الخليج – الساعة 10 مساء على قناة 2 SSC
الحزم X ضمك – الساعة 10 مساء على قناة 3 SSC
ملاعب
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