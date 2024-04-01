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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

4/1/2024 9:07:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 1 - 4 - 2024 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة فياريال ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي.


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا X ساليرنيتانا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
كالياري X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2
ساسولو Xأودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان X إمبولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الأهلي X الاتحاد – الساعة 10 مساء على قناة 1 SSC
الرائد X الخليج – الساعة 10 مساء على قناة 2 SSC
الحزم X ضمك – الساعة 10 مساء على قناة 3 SSC

ملاعب

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