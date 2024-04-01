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المنتجات الخالية من الدخان تستحوذ على حوالي 40 بالمئة من إجمالي إيرادات فيليب موريس إنترناشيونال

4/1/2024 8:18:47 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال، الرائدة عالميًا في صناعة منتجات التبغ، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز(NYSE: PM)، عن صافي إيراداتها الفصلية خلال الربع الرابع من 2023، حيث تجاوز صافي إيرادات منتجات التبغ المسخن“IQOS” سجائر“مارلبورو، لتصبح بذلك منتج النيكوتين الأول عالمياً على هذا القياس.
وكشفت نتائج أعمال الشركة عن تحقيقها لنمو في المبيعات للعام الثالث على التوالي، مدفوعاً بزيادة قدرها 15% في مبيعات منتجات“IQOS”.

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