المنتجات الخالية من الدخان تستحوذ على حوالي 40 بالمئة من إجمالي إيرادات فيليب موريس إنترناشيونال

(MENAFN
- Asdaf News) أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال، الرائدة عالميًا في صناعة منتجات التبغ، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز(NYSE: PM)، عن صافي إيراداتها الفصلية خلال الربع الرابع من 2023، حيث تجاوز صافي إيرادات منتجات التبغ المسخن“IQOS” سجائر“مارلبورو، لتصبح بذلك منتج النيكوتين الأول عالمياً على هذا القياس.
وكشفت نتائج أعمال الشركة عن تحقيقها لنمو في المبيعات للعام الثالث على التوالي، مدفوعاً بزيادة قدرها 15% في مبيعات منتجات“IQOS”.
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