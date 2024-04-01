“تي سي إل” تبرز ضمن أكبر 3 مصدّرين صينيين عالميين لأجهزة التكييف

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت TCL للإلكترونيات (1070)، إحدى العلامات التجارية الرائدة في صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، بفخر عن تصنيفها ضمن أكبر ثلاثة مصدّرين عالميين لأجهزة التكييف من الصين. وبناءً على هذا الزخم، تستعد TCL لإطلاق أحدث مجموعة من مكيفات الهواء في سوق المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك.
وتم تصميم مجموعة مكيفات TCL الجديدة بدقة لتمكين أحدث التطورات في تكنولوجيا التبريد، مما يوفر للمستهلكين باقة من الميزات المبتكرة لتعزيز راحتهم داخل المنازل. وتضم التشكيلة مكيفات سبليت وأرضية ووحدات تكييف عاملة بالتيار المستمر، حيث تم تصميم كل منها لتلبية احتياجات المستهلكين وتفضيلاتهم المتنوعة.
وتفخر مكيفات الهواء الجديدة من TCL، التي تدمج أحدث التقنيات العصرية، بمزايا مبتكرة مثل الضاغط العاكس المزدوج وتقنية“التبريد اللطيف” Gentle Breeze، مما يضمن تبريداً مثالياً مع رياح ناعمة. وإضافة لذلك، تتيح إمكانات إنترنت الأشياء الذكية للمستخدمين توصيل وحدات التكييف الخاصة بهم بالهواتف الذكية، مما يتيح إمكانية التحكم عن بعد والمراقبة حتى أثناء التواجد بعيداً عن المنزل.
وتتضمن التشكيلة الجديدة سلسلة Xtreme+ الأحدث المجهزة بضاغط عاكس ووظائف إنترنت الأشياء الذكية، بالإضافة إلى سلسلة Breeze IN التي تتميز بتقنية“التبريد اللطيف”. علاوة على ذلك، تعمل TCL على توسيع عروضها من خلال وحدات تكييف أرضية جديدة بسعات تبلغ 48,000 وحدة حرارية بريطانية؛ (وهي وحدة لقياس كمية الطاقة المستخدمة من قبل جهاز التكييف) و 60,000 وحدة حرارية بريطانية، تلبي متطلبات المساحات الأكبر مع حلول التبريد الفعالة.
وبدءاً من شهر رمضان 2024، تتوفر مجموعة مكيفات TCL الجديدة عبر قنوات البيع بالتجزئة المختلفة في سوق المملكة العربية السعودية، بما في ذلك متاجر بيع منتجات TCL بالتجزئة، وصالات عرض TCL، ومتاجر“اكسترا”، ومتاجر“بن حمود”، ومتاجر“الشتاء والصيف”، ومتاجر“بلاك بوكس”.
ومن خلال التزامها بالتميز والابتكار، تواصل TCL إرساء معايير جديدة في صناعة تكييف الهواء، وتزويد المستهلكين بحلول تبريد فائقة لبيئة معيشية أكثر راحة.
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