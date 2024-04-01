“تي سي إل” تبرز ضمن أكبر 3 مصدّرين صينيين عالميين لأجهزة التكييف

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت TCL للإلكترونيات (1070)، إحدى العلامات التجارية الرائدة في صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، بفخر عن تصنيفها ضمن أكبر ثلاثة مصدّرين عالميين لأجهزة التكييف من الصين. وبناءً على هذا الزخم، تستعد TCL لإطلاق أحدث مجموعة من مكيفات الهواء في سوق المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك.

وتم تصميم مجموعة مكيفات TCL الجديدة بدقة لتمكين أحدث التطورات في تكنولوجيا التبريد، مما يوفر للمستهلكين باقة من الميزات المبتكرة لتعزيز راحتهم داخل المنازل. وتضم التشكيلة مكيفات سبليت وأرضية ووحدات تكييف عاملة بالتيار المستمر، حيث تم تصميم كل منها لتلبية احتياجات المستهلكين وتفضيلاتهم المتنوعة.

وتفخر مكيفات الهواء الجديدة من TCL، التي تدمج أحدث التقنيات العصرية، بمزايا مبتكرة مثل الضاغط العاكس المزدوج وتقنية“التبريد اللطيف” Gentle Breeze، مما يضمن تبريداً مثالياً مع رياح ناعمة. وإضافة لذلك، تتيح إمكانات إنترنت الأشياء الذكية للمستخدمين توصيل وحدات التكييف الخاصة بهم بالهواتف الذكية، مما يتيح إمكانية التحكم عن بعد والمراقبة حتى أثناء التواجد بعيداً عن المنزل.

وتتضمن التشكيلة الجديدة سلسلة Xtreme+ الأحدث المجهزة بضاغط عاكس ووظائف إنترنت الأشياء الذكية، بالإضافة إلى سلسلة Breeze IN التي تتميز بتقنية“التبريد اللطيف”. علاوة على ذلك، تعمل TCL على توسيع عروضها من خلال وحدات تكييف أرضية جديدة بسعات تبلغ 48,000 وحدة حرارية بريطانية؛ (وهي وحدة لقياس كمية الطاقة المستخدمة من قبل جهاز التكييف) و 60,000 وحدة حرارية بريطانية، تلبي متطلبات المساحات الأكبر مع حلول التبريد الفعالة.

وبدءاً من شهر رمضان 2024، تتوفر مجموعة مكيفات TCL الجديدة عبر قنوات البيع بالتجزئة المختلفة في سوق المملكة العربية السعودية، بما في ذلك متاجر بيع منتجات TCL بالتجزئة، وصالات عرض TCL، ومتاجر“اكسترا”، ومتاجر“بن حمود”، ومتاجر“الشتاء والصيف”، ومتاجر“بلاك بوكس”.

ومن خلال التزامها بالتميز والابتكار، تواصل TCL إرساء معايير جديدة في صناعة تكييف الهواء، وتزويد المستهلكين بحلول تبريد فائقة لبيئة معيشية أكثر راحة.