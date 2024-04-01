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جمعية الفنادق تدعو لمخاطبة الدول لرفع اسم الأردن من المناطق الخطرة

4/1/2024 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق حسين هلالات، للوقوف إلى جانب القطاع السياحي، بعد تراجع معدلات الحجوزات ونسب الإشغال في الفنادق جراء تراجع حركة السياحة الوافدة إلى الأردن جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال هلالات إن القطاع السياحي يشكل ما نسبته 16% من الناتج المحلي، ويعمل فيه 60 ألف موظف بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الوضع الحالي الذي يعاني منه القطاع يؤثر بشكل مباشر على العاملين والموردين والمستثمرين.
وثمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة السياحة والآثار، الذين لم يدخروا جهداً في إيجاد الحلول لمواجهة التحديات التي يتعرض لها القطاع السياحي منذ 20 عاما، وذلك عبر دعم القطاع الفندقي وشركات السياحة والسفر وأدلاء السياحة والنقل السياحي ومحلات التحف الشرقية.
وعرض هلالات العديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها المساعدة في إيجاد الحلول للخروج من الأزمة التي يعيشها القطاع.
ودعا وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للإيعاز لسفراء المملكة بالخارج بمخاطبة الدول لرفع اسم الأردن من المناطق الخطرة، ورفع ميزانية هيئة تنشيط السياحة والتوجه لأسواق سياحية جديدة.
وأكد ضرورة التعاون من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالتشارك مع وزارتي العمل والتخطيط لإيجاد منحة مالية لتغطية جزء من رواتب الموظفين العاملين في القطاع السياحي ومساعدة المستثمرين على تجاوز هذه الأزمة لحين تحسن الظروف.
وطالب مؤسسة الضمان الاجتماعي بإعادة النظر بالمبالغ المستحقة على الفنادق والقطاع السياحي وتقسيطها دون فوائد، ورفع اسم المنشآت التي ترغب بالترخيص السنوي من قائمة وقف الترخيص (البلوك).
وثمن جهود البنك المركزي لمساعدة القطاع السياحي والفندقي على إعادة جدولة الديون، إلا أن فترة الجدولة المقدرة بـ 6 أشهر قاربت على الانتهاء، داعياً البنك المركزي إلى تمديد المهلة لعام كامل والإيعاز للبنوك التجارية بإعطاء سلف مسهلة ويسيرة للقطاع لتغطية نفقاته التشغيلية.
وطالب بإعفاء القطاع من غرامات التأخير وتقسيط المبالغ المستحقة عليه لضريبة الدخل والمبيعات، ولاسيما أن المنشآت الفندقية وبسبب هذه الأزمة غير قادرة على تسديد الضرائب المستحقة عليها.













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