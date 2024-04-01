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سيتي وأرسنال يخدمان ليفربول بتعادل سلبي

4/1/2024 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حسم التعادل السلبي، قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي جمعت بين مانشستر سيتي وضيفه آرسنال، على ملعب الاتحاد، اليوم الأحد.
التعادل حرم المدفعجية من الصدارة، ليتراجعوا للمركز الثاني برصيد 65 نقطة، فيما ظل السيتي ثالثا برصيد 64 نقطة.
واستفاد ليفربول من هذا التعادل، بعدما انفرد بالصدارة بعد فوزه اليوم على برايتون، ليصل إلى 67 نقطة.
أول فرصة حقيقية جاءت بعد مرور 7 دقائق على البداية، بعدما تلقى جيسوس، عرضية داخل منطقة الجزاء، ليتسلم الكرة على صدره قبل أن يوجه تسديدة لم تكن بالقوة المطلوبة، لتمر بجوار القائم.
وكان المان سيتي على مقربة من صيد شباك ضيفه من أول فرصة، بعدما قابل آكي عرضية من ركنية بلمسة خاطفة، لكن ديفيد رايا وجدها بين يديه، ليمسك بها على مرتين.
وأحكم مانشستر سيتي، سيطرته على المباراة، لكنه واجه دفاعا صلبا من جانب الجانرز، مما حال دون تهديده لمرمى رايا.
ومع حلول الدقيقة 26، اضطر المدرب بيب جوارديولا لإجراء تبديل اضطراري بعد إصابة ناثان آكي، ليدفع بريكو لويس بدلا منه.
وعادت خطورة آرسنال للظهور من جديد بعد وقت طويل، بعدما تسلم جيسوس كرة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يهيئ الكرة لنفسه ويطلق تسديدة يسارية زاحفة، مرت بجوار القائم.
وعجز الفريقان عن هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ولم يختلف الحال في مستهل الشوط الثاني، إذ استمرت سيطرة السيتي دون الوصول بفرص خطيرة للمرمى.
وفي ظل العجز الهجومي لأصحاب الأرض، دفع جوارديولا بالثنائي دوكو وجريليش، أملا في اختراق دفاع آرسنال المحكم.
ورد ميكيل أرتيتا على مواطنه، باستبدال ظهيره الأيسر كيويور بتومياسو، ولاعب الوسط جورجينيو بتوماس بارتي قبل الدفع بتروسارد على حساب جيسوس.
وشهدت الدقيقة 78 خروج بوكايو ساكا مصابا، ليحل بدلا منه جابرييل مارتينيلي.
وأهدر هالاند، فرصة هدف محقق، بعدما وصلته كرة بعد لمسة رأسية من جفارديول بالقرب من المرمى، لكن المهاجم النرويجي فشل في وضعها داخل الشباك بعدما مرت الكرة من تحت قدميه.
وشن آرسنال، هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى تروسارد، الذي كان أمامه خيار التمرير إلى مارتينيلي، الخالي من الرقابة، لكنه فضل الاستمرار في الركض قبل أن تتبدد الخطورة في النهاية.
ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.

ملاعب

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