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بعشرة لاعبين.. باريس يقهر مارسيليا بشفرة برتغالية

4/1/2024 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل باريس سان جيرمان انطلاقته القوية بفوز ثمين على مضيفه أولمبيك مارسيليا بهدفين دون رد في كلاسيكو قمة الجولة 27 من الدوري الفرنسي.
سجل الثنائي البرتغالي فيتينيا وجونسالو راموس هدفي بي إس جي في الدقيقتين 53 و85.
وانتزع العملاق الباريسي الفوز بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه لوكاس بيرالدو في الدقيقة 40 ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويبتعد في الصدارة.
وتجمد رصيد مارسيليا عند 39 نقطة في المركز السابع.
بدأ الكلاسيكو بإيقاع سريع ومحاولات هجومية متبادلة حيث أضاع فابيان رويز فرصتين للضيف الباريسي، ولم يستغل هدايا زميليه كولو مواني وكيليان مبابي.
وكانت محاولات مارسيليا أكثر خطورة، حيث كاد دانيلو بيريرا أن يسجل بالخطأ في مرمى باريس، بينما تصدى دوناروما لتسديدة قوية من بيير إيمريك أوباميانج نجم مارسيليا.
وسدد جوردان فيريتو كرة قوية مرت بجوار المقص الأيسر في الدقيقة 16.
ودخل العملاق الباريسي أجواء اللقاء تدريجيا واقترب كثيرا من مرمى منافسه، حيث أبعد باو لوبيز فرصة خطيرة أمام كولو مواني في الدقيقة 29.
وبعدها بثوان قليلة، راوغ عثمان ديمبلي مدافعي مارسيليا بمهارة رائعة، لكنه سدد برعونة من داخل منطقة الجزاء كرة مرت بجوار القائم الأيمن.
وزادت الأمور صعوبة على بي إس جي بعد طرد مدافعه لوكاس بيرالدو ببطاقة صفراء ثانية بعد تدخل تقنية الفيديو التي أشارت بوجود مخالفة لصالح أوباميانج.
وعاب لاعبو باريس التوتر والعصبية مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء لكل من دوناروما ودانيلو بيريرا ولوكاس هيرنانديز.
وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول، أبعد دوناروما محاولة خطيرة من إليمان ندياي مهاجم مارسيليا، لتنتهي أول 45 دقيقةبشباك نظيفة.
تحرك لويس إنريكي مدرب باريس بتبديل تكتيكي مع بداية الشوط الثاني بإشراك لي كانج إن مكان كولو مواني لزيادة الكثافة العددية في وسط الملعب لتعويض النقص العددي.
وبعد مرور أربع دقائق أضاع الضيف الباريسي فرصة محققة عندما توغل أشرف حكيمي من الجهة اليمنى، وسدد الكرة في أجساد المدافعين لترتد إلى عثمان ديمبلي فسدد أيضا بجوار القائم الأيمن.
لم ينتبه مارسيليا للخطر فاستقبل مرماه هدفا سجله لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا بعد هجمة مرتدة سريعة وتبادل رائع للكرة مع عثمان ديمبلي، في الدقيقة 53.
وهز مارسيليا الشباك الباريسية بهدف سجله جوردان فيريتو بعد متابعة تسديدة أمين حارث التي أبعدها دوناروما، لكن حكم اللقاء أشار بالتسلل ليبطل فرحة أصحاب الأرض بالتعادل.
وفي الدقيقة 65، أجرى إنريكي ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، حيث أشرك جونسالو راموس وأوجارتي وأسينسيو مكان مبابي وديمبلي وفابيان رويز.
ضغط مارسيليا بقوة سعيا لإدراك التعادل حيث أبعد دوناروما كرة عرضية خادعة من الظهير الأيسر ميرلين، وسدد أوباميانج بجوار القائم، وسدد عز الدين أوناحي في أجساد مدافعي باريس.
واصل دوناروما تألقه وأنقذ مرماه من محاولتين جديدتين أمام فارس مومبانيه وبيير إيمريك أوباميانج.
ووسط اندفاع هجومي لأصحاب الأرض، قطعت الكرة من المغربي أوناحي لينطلق مواطنه أشرف حكيمي بهجمة مرتدة بمشاركة أسينسيو الذي مرر كرة إلى جونسالو راموس فسجل الهدف الثاني في الدقيقة 85.
وأحبط دوناروما جميع محاولات مارسيليا في تقليص الفارق أو العودة للمباراة بتصديه لمحاولات جديدة أمام مومباينا وأمين حارث في الدقائق الأخيرة ليخرج بشباك نظيفة بعد أداء رائع.

ملاعب

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