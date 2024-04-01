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برسالة مشفرة.. كانسيلو يرد على اهتمام الأندية السعودية

4/1/2024 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير برشلونة، رسالة غير مباشرة بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، بعد نهاية الموسم الحالي.
ويلعب كانسيلو في صفوف برشلونة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد أن انضم من مانشستر سيتي في الصيف الماضي.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن كانسيلو يريد البقاء في صفوف برشلونة، خلال الموسم المقبل، لكن البارسا لا يستطيع حاليا دفع قيمة شراء عقده بالكامل.
وفي ظل أزمات برشلونة المالية، تدخلت الأندية السعودية في محاولة لإقناع كانسيلو بالانتقال للعب في دوري روشن الموسم المقبل، حسب التقارير.
ولكن كانسيلو، أكد عقب مباراة لاس بالماس، أمس السبت، بشكل غير مباشر على أن برشلونة هو رغبته الأولى.
وكتب النجم البرتغالي على حسابه بموقع "إنستجرام": "إنه لمن دواعي سروري دائما اللعب لهذا النادي".
وجاءت هذه الرسالة في الوقت الذي تدور فيه التكهنات حول مستقبله، ما يعني أنه حسم قراره بالبقاء مع البارسا، في انتظار موقف ناديه الأصلي مانشستر سيتي.

ملاعب

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