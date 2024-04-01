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الفيصلي يحسم كلاسيكو الأردن بفوزه على الوحدات

4/1/2024 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حسم فريق الفيصلي كلاسيكو الأردن بفوزه على غريمه الوحدات بهدفين نظيفين في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين لكرة القدم والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي.
وسجل الفيصلي هدف التقدم عن طريق رزق بني هاني عند الدقيقة السادسة من الشوط الأول، وعزز الفيصلي الهدف الثاني عند الدقيقة 74 سجله مدافع الوحدات أبو الجزر عن طريق الخطأ.
ورفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 36 ليطارد الحسين إربد المتصدر بـ43 نقطة، ويتجمد رصيد الوحدات عند 31 نقطة.


ومثل فريق الوحدات في التشكيلة الأساسية في كلاسيكو الأردن عبدالله الفاخوري في حراسة المرمى، ومحسن الرجبة وأبو الجزر وفراس شلباية وخالد كرلادغلي وكريست، ومحمود شوكت وصالح راتب ومهند أبو طه ومحمد أبو زريق "شرارة" وهنري.


ومثل فريق الفيصلي كل من نور بني عطية في حراسة المرمى، وسالم العجالين واحسان حداد وبراء مرعي، وحسام أبو الدهب وخالد زكريا، وعارف الحاج وحاتم الروشدي، وزرق بني هاني، وبكر كلبونة.

ملاعب

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