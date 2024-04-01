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الصفدي يتوقع أن تكون جلسة النواب اليوم الأخيرة بالدورة الحالية

4/1/2024 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توقع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، أن تكون الجلسة التشريعية لليوم الاثنين آخر جلسة في الدورة العادية الحالية لمجلس النواب التاسع عشر.
ودعا في اختتام الجلسة، النواب إلى قراءة الفاتحة على النواب الراحلين حازم المجالي ويسار الخصاونة وعبد السلام الذيابات.
وأقر المجلس اليوم، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، كما أقرته لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.













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