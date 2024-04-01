الصفدي يتوقع أن تكون جلسة النواب اليوم الأخيرة بالدورة الحالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توقع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، أن تكون الجلسة التشريعية لليوم الاثنين آخر جلسة في الدورة العادية الحالية لمجلس النواب التاسع عشر.
ودعا في اختتام الجلسة، النواب إلى قراءة الفاتحة على النواب الراحلين حازم المجالي ويسار الخصاونة وعبد السلام الذيابات.
وأقر المجلس اليوم، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، كما أقرته لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.
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