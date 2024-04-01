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ميدالية ذهبية جديدة للأردني أبو السعود

4/1/2024 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، يوم أمس الأحد، بالميدالية الذهبية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس التحدي العالمي، والتي استضافتها مدينة أنطاليا التركية.
ونجح "أبو السعود" في حصد المركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن حصل على ١٤.٩٠٠ نقطة في النهائي متفوقاً على الكازاخستاني كوربانوف ناريمان والذي جمع ١٤.٨٥٠ نقطة وحل ثانياً وجاء ثالثاً اللاعب الأوكراني، ستيلماخ رادومير، الذي جمع ١٤.٠٠٠ نقطة.
هذا ويواصل أحمد أبو السعود تحضيراته لخوض الجولة الأخيرة من بطولة سلسلة كأس العالم والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٠ أبريل المقبل وهي البطولة الأخيرة المؤهلة إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ حيث بات "أبو السعود" على مشارف التأهل الأولمبي.

ملاعب

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