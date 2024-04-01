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انتخاب مجلس إدارة مؤسّسة إنجاز لعام 2024

4/1/2024 8:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتخبت الهيئة العامّة لمؤسّسة إنجاز في اجتماع عقدته أخيرا مجلس إدارة جديدا مكوّنا من 11 عضواً.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الاثنين، جرى انتخاب كل من الدكتور عزالدين كتخدا، والدكتورة هناء الناصر ملحس، وهيثم البطيخي، وأحمد تيجاني، ودانيال شرايحة، وغدير البريشي، والمهندسة رنا الدبابنة، وديانا السعيدي، وسعد فرح، وسيفان جكمكيان.
كما انتخب المجلس بالتَّصويت هيثم البطيخي رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد التيجاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ورنا الدبابنة أمين سر لمجلس الإدارة.
ويمثّل مجلس أمناء مؤسسة إنجاز أهم المؤسّسات والشّركات المحليّة والدوليّة من مختلف القطاعات، والتي تساهم في دعم قطاعي الشّباب والتّعليم في المملكة من خلال المؤسّسة؛ إيماناً منهم بأهميّة دورها في تحفيز وإعداد الشباب الأردني وبناء مهاراتهم المهنيّة والعمليّة ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع وينجحوا في حياتهم المهنيّة.
وقدمت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي خلال الاجتماع عرضا تقديميا عن أهم إنجازات المؤسّسة للعام السابق ومراحل تقدمها، ومناقشة الخطَّة المستقبليّة.
يشار الى أن مؤسّسة إنجاز تقوم بتطوير وتنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة المنهجيّة واللاصفيّة للطّلبة في المدارس والجامعات والكليّات ومراكز الشّباب ومعاهد التدريب المهني والمراكز الخاصّة، كما توفّر حاضنة أعمال ( mySTARTUP) للرياديّات والرياديين من طلبة الجامعات والخريجين المهتمين في تطوير وتأسيس شركاتهم الناشئة، وذلك من خلال مجموعة من الشّراكات مع القطاعين العام والخاص ومؤسّسات المجتمع المدني من أجل بناء مهارات الشّباب وإلهامهم وتهيئتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين بمجتمعهم وينجحوا في مسيرتهم المهنية، إذ تؤمن مؤسّسة إنجاز بأن تمكين الشّباب وإعدادهم لسوق العمل يعد مسؤوليّة مشتركة لكافّة القطاعات والجهات الفاعلة في المجتمع.













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