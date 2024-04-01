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محمد صلاح يزيد حسرة جمهور ليفربول

4/1/2024 8:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة ميرور البريطانية تقريراً عن النجم محمد صلاح عقب قيادته ليفربول للفوز على برايتون 2-1، في أنفيلد.
ذكرت الصحيفة أن الدولي المصري زاد من حسرة جمهور "الريدز" بسبب ما يتردد عن إمكانية رحيله في الصيف المقبل.
وقالت: "في الوقت الذي يعيش فيه ليفربول أوقاتاً صعبة بسبب الرحيل المرتقب من جانب المدرب يورغن كلوب عقب نهاية الموسم، يعد التألق اللافت من جانب محمد صلاح مصدر قلق لعشاق النادي بسبب ما يتردد حول انتقاله إلى الدوري السعودي".
وأضافت: "إذا كان هناك لاعب واحد يظل محورياً في نجاح ليفربول على أرض الملعب، سواء لهذا الموسم أو الموسم المقبل، فهو محمد صلاح الذي لا مثيل له".
وزادت: "من العدل أن نقول إن هذا لم يكن صلاح في أكثر حالاته سحراً أو إنجازاً، بينما قد يقول البعض إن صلاح في أكثر حالاته أنانية، ولكن عندما كان الأمر مهماً، كانت رباطة جأشه هي الفارق الحاسم بين الجانبين، وحافظ هدوئه على زخم ليفربول نحو اللقب".
واختتمت: "سجل اللاعب المصري أو ساعد فريقه في 19 من آخر 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد، ما يوضح حجم أهميته الكبيرة في ليفربول".

ملاعب

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