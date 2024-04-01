الملك يتلقى اتصالا من العاهل الإسباني

MENAFN - Al Wakeel News)تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا.



وبحث جلالتاهما علاقات الصداقة المتينة التي تجمع الأردن وإسبانيا، وآليات تعزيز التعاون في شتى المجالات.



وتناول الاتصال التطورات بالمنطقة ولا سيما ما تشهده غزة من أوضاع متدهورة، وجهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.



وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالحهما، ويعزز الأمن والسلم العالميين.

