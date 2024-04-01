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رودريجو يقود الريال لإسقاط بيلباو

4/1/2024 8:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، فريقه للانتصار بنتيجة (2-0) على أتلتيك بيلباو، الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسجل رودريجو هدفي ريال مدريد في المباراة بالدقائق 8 و73.
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 56 نقطة.

ملاعب

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