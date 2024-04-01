رودريجو يقود الريال لإسقاط بيلباو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، فريقه للانتصار بنتيجة (2-0) على أتلتيك بيلباو، الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسجل رودريجو هدفي ريال مدريد في المباراة بالدقائق 8 و73.
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 56 نقطة.
ملاعب
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