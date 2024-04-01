Monday, 01 April 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأربعاء

4/1/2024 8:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبلغت شركة كهرباء إربد، متصرفية لواء الوسطية، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقتي كفر أسد والخراج وكفر اسد طريق الأغوار وإسكان صما بلواء الوسطية غربي إربد بعد غدٍ الأربعاء.
وقالت الشركة، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من الساعة العاشرة صباحا ولغاية 3 ظهرا.













MENAFN01042024000208011052ID1108043622

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث