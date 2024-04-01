هتافات لفلسطين في مباراة الفيصلي والوحدات حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) "جماهير ناديي الوحدات والفيصلي تهتف لغزة وفلسطين خلال مباراة الامس"...مباراة الفيصلي والوحدات التي كانت دائما عنصرا للشقاق، جعلتها غزة عنصرا للود بين الجمهورين.

جمهور الفيصلي: بالروح بالدم نفديك يا غزة.

جمهور الوحدات: تحية وحداتية لعيون الفيصلاوية.

حديث مواقع التواصل الاجتماعي..

كتب فراس أبو هلال:

فلسطين هي الشعار الوحيد الذي يوحد المتناقضات، ويصنع اللحمة ويقتل التفرقة.

و قالت شيراز زياد :غزة وحدَت جمهور الفصيلي والوحدات الحمدلله.

و اضافت جودي: كل الاحترام والتقدير لجماهير الاردن

اللهم انصر اخواننا في غزه وفلسطين اللهم كن عونا ونصيرا وظهيرا لهم يارب العالمين

و علّق محمد : غزه اقرب من الملعب ممكن فعل الكثير لها بدددلا من الهتافات التي تصيب بالاحباط من ان هذا اكبر رد من من شعوب دول مجاوره لفلسطين



و كتب مجد واجبة:كلنا مقتنعين ونعتقد انه الاولى النزول إلى الشارع لكن هكذا تواجد وهتافات من جهتين اعتدنا على صدامهما امر يثلج الصدر و يوضح ان بوصلة الأردنيين على حد سواء مقدساتهم وان مسعاهم حمايتها و حماية الدم المسلم من الهدر و حفظ الوطن والأوطان و ما على ارضها واجب علينا جميعاً ❤ الحمدلله على نعمة الاسلام.

كان هذا ابرز ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي..

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · هتافات لفلسطين في مباراة الفيصلي والوحدات حديث مواقع التواصل