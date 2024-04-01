هتافات لفلسطين في مباراة الفيصلي والوحدات حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) "جماهير ناديي الوحدات والفيصلي تهتف لغزة وفلسطين خلال مباراة الامس"...
مباراة الفيصلي والوحدات التي كانت دائما عنصرا للشقاق، جعلتها غزة عنصرا للود بين الجمهورين.
جمهور الفيصلي: بالروح بالدم نفديك يا غزة.
جمهور الوحدات: تحية وحداتية لعيون الفيصلاوية.
حديث مواقع التواصل الاجتماعي..
كتب فراس أبو هلال:
فلسطين هي الشعار الوحيد الذي يوحد المتناقضات، ويصنع اللحمة ويقتل التفرقة.
و قالت شيراز زياد :غزة وحدَت جمهور الفصيلي والوحدات الحمدلله.
و اضافت جودي: كل الاحترام والتقدير لجماهير الاردن
اللهم انصر اخواننا في غزه وفلسطين اللهم كن عونا ونصيرا وظهيرا لهم يارب العالمين
و علّق محمد : غزه اقرب من الملعب ممكن فعل الكثير لها بدددلا من الهتافات التي تصيب بالاحباط من ان هذا اكبر رد من من شعوب دول مجاوره لفلسطين
و كتب مجد واجبة:كلنا مقتنعين ونعتقد انه الاولى النزول إلى الشارع لكن هكذا تواجد وهتافات من جهتين اعتدنا على صدامهما امر يثلج الصدر و يوضح ان بوصلة الأردنيين على حد سواء مقدساتهم وان مسعاهم حمايتها و حماية الدم المسلم من الهدر و حفظ الوطن والأوطان و ما على ارضها واجب علينا جميعاً ❤ الحمدلله على نعمة الاسلام.
كان هذا ابرز ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي..
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · هتافات لفلسطين في مباراة الفيصلي والوحدات حديث مواقع التواصل
MENAFN01042024000209011053ID1108043621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.