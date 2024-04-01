الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت
التاريخ
4/1/2024 8:11:50 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على جرافة من بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.
وأفاد شهود عيان للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتـلال اقتحمت البلدة واستولت على جرافة، خلال عملها في استصلاح حديقة منزل بمنطقة "التل" شمال البلدة.
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