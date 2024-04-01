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الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

4/1/2024 8:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على جرافة من بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتـلال اقتحمت البلدة واستولت على جرافة، خلال عملها في استصلاح حديقة منزل بمنطقة "التل" شمال البلدة.

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