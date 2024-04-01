مصر تبيع 12 طائرة إيرباص

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- قال يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة "مصر للطيران" إن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من "إيرباصA220-300".

وأضاف "زكريا"، في تصريحات لـ"بلومبرغ"، أن صفقة البيع بسبب عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية، موضحًا: "سنستغل حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء الطائرات".

وتابع: "سنسلم أول طائرة من الصفقة لشركة أزور للطيران خلال الشهر المقبل، وباقي الطائرات على دفعات حتى مارس 2025".

وكانت القابضة لمصر للطيران قد تعاقدت على شراء 12 طيارة إيرباص A220-300s عام 2019، وتسلمت آخر طائرة منها في سبتمبر 2020.

في سياق متصل، وقعت مصر للطيران، صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، في إطار سعي الشركة الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي ومنح عملائها أفضل تجربة طيران على شبكة خطوطها الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم.