مصر تبيع 12 طائرة إيرباص

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- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- قال يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة "مصر للطيران" إن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من "إيرباصA220-300".
وأضاف "زكريا"، في تصريحات لـ"بلومبرغ"، أن صفقة البيع بسبب عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية، موضحًا: "سنستغل حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء الطائرات".
وتابع: "سنسلم أول طائرة من الصفقة لشركة أزور للطيران خلال الشهر المقبل، وباقي الطائرات على دفعات حتى مارس 2025".
وكانت القابضة لمصر للطيران قد تعاقدت على شراء 12 طيارة إيرباص A220-300s عام 2019، وتسلمت آخر طائرة منها في سبتمبر 2020.
في سياق متصل، وقعت مصر للطيران، صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، في إطار سعي الشركة الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي ومنح عملائها أفضل تجربة طيران على شبكة خطوطها الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم.
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