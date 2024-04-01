مديرية زراعة محافظة بيت لحم تفتتح سوق دعم المنتج الوطني

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أفتتحت مديرية زراعة محافظة بيت لحم بالشراكة مع بلدية بيت لحم وجمعية تنمية المرأة الريفية ومركز التعليم البيئي سوق دعم المنتج الوطني في مركز السلام بيت لحم،
بهدف دعم المنتج الوطني وتمكين السيدات اقتصادياً في ظل ظروف الحرب.
وقالت شيرين خوري منسقة سوق نبع الخيرات لمراسلة شبكة فلسطين الاخبارية PNN شهد رحال أن
القائمين على السوق هم بلدية بيت لحم بالشراكة وبالتعاون مع مديرية زراعة بيت لحم وجمعية تنمية المرأة الريفية ومركز التعليم البيئي.
وأشارات إلى الفئة المستهدفة وهي مجموعة من المزارعات وأصحاب
المشاريع الصغيرة وأعضاء من سوق نبع الخيرات التي تديره جمعية تنمية المرأة الريفية.
وأوضحت خوري أن لديهم العديد من المنتجات المتنوعة، اكانت حرفية مثل الصابون والقش والصوف، أو غذائية مثل الحلويات والخبز والمعجنات وكعك العيد.
وقالت سلوى عودة مشتركة في سوق نبع الخيرات أنها متطوعة في جمعية تنمية المرأة الريفية منذ أكثر من 40 سنة، موضحة
أنها تمتلك مشروع للأعشاب الطبية والزعتر وتجفيف الملوخية ، وأن جميع
منتجاتها من الأرض دون أي مواد حافظة، مشيرة للوضع الاقتصادي الصعب وبأنهم املين ببيع منتجاتهم.
وقالت سونيا حوارى وهي مشتركة بالسوق وتبيع الاشغال اليدوية أن صناعة الخيش والقش التي تتقنها هي حرفة قديمة ولكنها تعمل منها أشكال جديدة وغريبة وتطورها بما يتناسب ويتلائم مع احتياجات الزبائن.
وأختتمت خوري أن الهدف الأساسي في جمعية تنمية المرأة الريفية مساعدة النساء المنتجات وصاحبات المشاريع الصغيرة على تسويق منتجاتهن،
ويكون ذلك من خلال سوق نبع الخيرات الذين بدأوا به منذ عام 2019، حتى تطور وأصبح برنامج قائم ومعتمد في الجمعية.
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