مديرية زراعة محافظة بيت لحم تفتتح سوق دعم المنتج الوطني

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أفتتحت مديرية زراعة محافظة بيت لحم بالشراكة مع بلدية بيت لحم وجمعية تنمية المرأة الريفية ومركز التعليم البيئي سوق دعم المنتج الوطني في مركز السلام بيت لحم،بهدف دعم المنتج الوطني وتمكين السيدات اقتصادياً في ظل ظروف الحرب.

وقالت شيرين خوري منسقة سوق نبع الخيرات لمراسلة شبكة فلسطين الاخبارية PNN شهد رحال أن

القائمين على السوق هم بلدية بيت لحم بالشراكة وبالتعاون مع مديرية زراعة بيت لحم وجمعية تنمية المرأة الريفية ومركز التعليم البيئي.



وأشارات إلى الفئة المستهدفة وهي مجموعة من المزارعات وأصحاب

المشاريع الصغيرة وأعضاء من سوق نبع الخيرات التي تديره جمعية تنمية المرأة الريفية.

وأوضحت خوري أن لديهم العديد من المنتجات المتنوعة، اكانت حرفية مثل الصابون والقش والصوف، أو غذائية مثل الحلويات والخبز والمعجنات وكعك العيد.

وقالت سلوى عودة مشتركة في سوق نبع الخيرات أنها متطوعة في جمعية تنمية المرأة الريفية منذ أكثر من 40 سنة، موضحة

أنها تمتلك مشروع للأعشاب الطبية والزعتر وتجفيف الملوخية ، وأن جميع

منتجاتها من الأرض دون أي مواد حافظة، مشيرة للوضع الاقتصادي الصعب وبأنهم املين ببيع منتجاتهم.

وقالت سونيا حوارى وهي مشتركة بالسوق وتبيع الاشغال اليدوية أن صناعة الخيش والقش التي تتقنها هي حرفة قديمة ولكنها تعمل منها أشكال جديدة وغريبة وتطورها بما يتناسب ويتلائم مع احتياجات الزبائن.

وأختتمت خوري أن الهدف الأساسي في جمعية تنمية المرأة الريفية مساعدة النساء المنتجات وصاحبات المشاريع الصغيرة على تسويق منتجاتهن،

ويكون ذلك من خلال سوق نبع الخيرات الذين بدأوا به منذ عام 2019، حتى تطور وأصبح برنامج قائم ومعتمد في الجمعية.