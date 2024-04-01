الاحتلال يسلم 3 اخطارات بوقف العمل في منزل وإزالة كرفانات زراعية في دير بلوط

الاحتلال يسلم 3 اخطارات بوقف العمل في منزل وإزالة كرفانات زراعية في دير بلوط
التاريخ
4/1/2024 8:11:44 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إخطارات بوقف العمل والبناء، وإزالة "كرفانات" زراعية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
وقالت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية إن قوات الاحتلال سلمت ثلاثة اخطارات بوقف العمل والبناء في منزل قيد الإنشاء لمواطن، وإزالة كرفانات زراعية في منطقة "خلة قصول" جنوب البلدة.
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