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الاحتلال يسلم 3 اخطارات بوقف العمل في منزل وإزالة كرفانات زراعية في دير بلوط

4/1/2024 8:11:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إخطارات بوقف العمل والبناء، وإزالة "كرفانات" زراعية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية إن قوات الاحتلال سلمت ثلاثة اخطارات بوقف العمل والبناء في منزل قيد الإنشاء لمواطن، وإزالة كرفانات زراعية في منطقة "خلة قصول" جنوب البلدة.


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