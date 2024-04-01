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مستوطن يتلف محصول قمح ويرعى أغنامه في أراضي المواطنين شمال أريحا

4/1/2024 8:11:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- أقدم مستوطن، اليوم الإثنين، على رعي أغنامه في مزروعات المواطنين في منطقة نبع العوجا شمال مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مستوطنا قام برعي أغنامه في محصول قمح وشعير يعود للمواطن محمد إسحق رشايدة من سكان تجمع عرب الرشايدة، وذلك في منطقة نبع العوجا، ما أدى لإتلاف المحصول.

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