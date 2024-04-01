مستوطن يتلف محصول قمح ويرعى أغنامه في أراضي المواطنين شمال أريحا

مستوطن يتلف محصول قمح ويرعى أغنامه في أراضي المواطنين شمال أريحا
التاريخ
4/1/2024 8:11:43 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) أريحا/PNN- أقدم مستوطن، اليوم الإثنين، على رعي أغنامه في مزروعات المواطنين في منطقة نبع العوجا شمال مدينة أريحا.
وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مستوطنا قام برعي أغنامه في محصول قمح وشعير يعود للمواطن محمد إسحق رشايدة من سكان تجمع عرب الرشايدة، وذلك في منطقة نبع العوجا، ما أدى لإتلاف المحصول.
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