الشيخ: مهمتنا الوطنية تتطلب حشد الدعم والاسناد على المستويات كافة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن تناقض شعبنا الفلسطيني وأمتنا مع الاحتلال الإسرائيلي، ومهمتنا الوطنية تتطلب حشد الدعم والاسناد على المستويات كافة.

وتساءل الشيخ في منشور على منصة "اكس"، اليوم الإثنين، حرف البوصلة وتشتيت الجهد والكفاح الفلسطيني المدعوم من الاشقاء العرب شعبيا ورسميا في مواجهة الاحتلال لمصلحة من؟! الدعوات لخلط الاوراق وضرب الأمن والاستقرار في الدول الشقيقة لمصلحة من ويصب في خانة من ؟! كنا وما زلنا وسنبقى مؤكدين على أن تناقض شعبنا وامتنا هو مع الاحتلال الاسرائيلي ومهمتنا الوطنية تتطلب حشد كل الدعم والاسناد وعلى المستويات كافة لكفاح ونضال شعبنا حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأضاف: في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرض فيها شعبنا لحرب ابادة، نحتاج الى رص الصفوف وتوحيد الجهود وحشد الطاقات باتجاه واحد وهو وقف هذه الحرب الاجرامية المدمرة واغاثة شعبنا .

وأعرب الشيخ عن شكره وتقديره للاشقاء العرب جميعا على المستوى الرسمي والشعبي لدعمهم شعبنا الصامد المرابط على ارض وطنه.