الشيخ: مهمتنا الوطنية تتطلب حشد الدعم والاسناد على المستويات كافة

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن تناقض شعبنا الفلسطيني وأمتنا مع الاحتلال الإسرائيلي، ومهمتنا الوطنية تتطلب حشد الدعم والاسناد على المستويات كافة.
وتساءل الشيخ في منشور على منصة "اكس"، اليوم الإثنين، حرف البوصلة وتشتيت الجهد والكفاح الفلسطيني المدعوم من الاشقاء العرب شعبيا ورسميا في مواجهة الاحتلال لمصلحة من؟! الدعوات لخلط الاوراق وضرب الأمن والاستقرار في الدول الشقيقة لمصلحة من ويصب في خانة من ؟! كنا وما زلنا وسنبقى مؤكدين على أن تناقض شعبنا وامتنا هو مع الاحتلال الاسرائيلي ومهمتنا الوطنية تتطلب حشد كل الدعم والاسناد وعلى المستويات كافة لكفاح ونضال شعبنا حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.
وأضاف: في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرض فيها شعبنا لحرب ابادة، نحتاج الى رص الصفوف وتوحيد الجهود وحشد الطاقات باتجاه واحد وهو وقف هذه الحرب الاجرامية المدمرة واغاثة شعبنا .
وأعرب الشيخ عن شكره وتقديره للاشقاء العرب جميعا على المستوى الرسمي والشعبي لدعمهم شعبنا الصامد المرابط على ارض وطنه.
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