ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32845 منذ بدء العدوان

(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت مصادر طبية، اليوم الاثنين، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 32845 شهيدا.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 75392، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر ضد المدنيين خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 63 مواطنا وإصابة 94 آخرين.
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