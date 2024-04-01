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ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32845 منذ بدء العدوان

4/1/2024 8:11:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت مصادر طبية، اليوم الاثنين، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 32845 شهيدا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 75392، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر ضد المدنيين خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 63 مواطنا وإصابة 94 آخرين.


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