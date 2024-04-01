الاحتلال يبعد ناشطا مقدسيا ثلاثة أشهر عن المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network ) القدس/PNN- أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرارا بإبعاد الناشط المقدسي محمد أبو الحمص ثلاثة أشهر عن المسجد الأقصى المبارك.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو الحمص في الجمعة الثانية من شهر رمضان، بعد الاعتداء عليه بالضرب عند باب الأسباط، وأُفرج عنه حينها بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع، فيما تم تسليمه اليوم قرارا جديدا بمنع الدخول إلى المسجد الأقصى لثلاثة أشهر.
MENAFN01042024000205011050ID1108043613
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.