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الاحتلال يبعد ناشطا مقدسيا ثلاثة أشهر عن المسجد الأقصى

4/1/2024 8:11:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرارا بإبعاد الناشط المقدسي محمد أبو الحمص ثلاثة أشهر عن المسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو الحمص في الجمعة الثانية من شهر رمضان، بعد الاعتداء عليه بالضرب عند باب الأسباط، وأُفرج عنه حينها بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع، فيما تم تسليمه اليوم قرارا جديدا بمنع الدخول إلى المسجد الأقصى لثلاثة أشهر.


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