غوارديولا يكشف عن المرشح الأول للفوز بلقب الدوري الإنكليزي

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- وضع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، منافسه ليفربول في صدارة المرشحين للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، بعد التعادل سلبيا مع منافسه الآخر أرسنال.

وقلب ليفربول تأخره أمام برايتون إلى فوز بنتيجة 2/1 لينتزع صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أرسنال، بينما يبتعد مانشستر سيتي حامل اللقب بثلاث نقاط عن القمة.

وقال غوارديولا في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا):“صاحب الصدارة يبقى المرشح الأول للفوز باللقب، وأرسنال هو المرشح الثاني ونحن الثالث، فالأمر ليس في أيدينا”.

وأضاف المدرب الإسباني:“تركيزنا حاليا على الاستعداد لمواجهة أستون في يوم الأربعاء المقبل على ملعبنا، لقد كنا المرشحين الأقرب للقب عندما كنا في الصدارة، ولم يعد الوضع كذلك، فالأمر بسيط”.

في سياق آخر، سئل غوارديولا عن كيفية اختراق الدفاع المتكتل لفريق أرسنال، ليرد مازحا:“الأمر يحتاج لقتل شخص ما”.

وتابع:“أقدر ما قدمه فريقي، لقد ضغطنا بقوة أمام دفاع متكتل وأرسنال قدم مباراة استثنائية بعمل فني مميز وأداء جيد للغاية من اللاعبين”.

وأتم غوارديولا تصريحاته:“من الممكن توجيه نفس السؤال لمدرب آخر، كان بإمكاننا أن نحقق المزيد ولكنني راض، وقلت للاعبي فريقي ألا يحزنوا، ويجب تقدير المجهود المبذول من أرسنال”.

(د ب أ)