مصادر: اجتماع القاهرة لم يسفر عن جديد

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- صرحت مصادر مطلعة على المفاوضات إن اجتماع القاهرة بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي لم يسفر عن جديد في مسار التوصل لوقف لإطلاق النار.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الإسرائيلي طرح مجددا مقترح عودة عدد محدد من النازحين بالتدريج من جنوب قطاع غزة إلى شماله، حيث يتضمن المقترح عودة ما لا يزيد على 60 ألف نازح بمعدل 2000 نازح يوميا بعد أسبوعين من بدء الاتفاق.

وأضافت أن إسرائيل تصر على عدم عودة النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم وإنما إلى خيام يتم إنشاؤها لإيوائهم.

وقال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقناة الجزيرة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول كسب الوقت وامتصاص غضب أهالي الأسرى، لكنه يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق.

وأضاف أن الوفد الإسرائيلي ليست لديه صلاحية التوصل لاتفاق، مؤكدا موقف الحركة بضرورة وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وتكثيف الإغاثة والإعمار.