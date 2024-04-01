مصادر: اجتماع القاهرة لم يسفر عن جديد

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- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- صرحت مصادر مطلعة على المفاوضات إن اجتماع القاهرة بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي لم يسفر عن جديد في مسار التوصل لوقف لإطلاق النار.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد الإسرائيلي طرح مجددا مقترح عودة عدد محدد من النازحين بالتدريج من جنوب قطاع غزة إلى شماله، حيث يتضمن المقترح عودة ما لا يزيد على 60 ألف نازح بمعدل 2000 نازح يوميا بعد أسبوعين من بدء الاتفاق.
وأضافت أن إسرائيل تصر على عدم عودة النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم وإنما إلى خيام يتم إنشاؤها لإيوائهم.
وقال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقناة الجزيرة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول كسب الوقت وامتصاص غضب أهالي الأسرى، لكنه يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق.
وأضاف أن الوفد الإسرائيلي ليست لديه صلاحية التوصل لاتفاق، مؤكدا موقف الحركة بضرورة وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وتكثيف الإغاثة والإعمار.
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