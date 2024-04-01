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نتنياهو يعيد إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل

4/1/2024 8:11:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- يعيد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وقال المتحدث باسم حزب ليكود الذي يتزعمه إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم.

وقال الحزب في بيان إن نتنياهو“سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون”.

وسبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في حرب غزة.



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