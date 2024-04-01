الوزير محمد العمور يباشر مهام عمله وزيرا للاقتصاد الوطني

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- تسلّم وزير الاقتصاد الوطني محمد العمور، اليوم الاثنين، مهام منصبه وزيرا للاقتصاد الوطني في الحكومة الجديدة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى.
جاء ذلك خلال مراسم تسلم وتسليم مهام الوزارة من قبل وزير الاقتصاد السابق خالد عسيلي، بحضور وكيل الوزارة منال فرحان، والمديرين العامين، وممثلين عن مؤسسات المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.
وأعرب الوزير العمور، عن تقديره للجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية برئاسة العسيلي، مؤكدا المضي قدما في المراكمة على الإنجازات التي تحققت.
وشدد الوزير على بذل كل المساعي الممكنة لتعزيز صمود المواطنين خاصة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على مختلف المجالات، والعمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يحسّن تطور الاقتصاد الفلسطيني وأداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات.
بدوره، تمنى العسيلي للحكومة الجديدة النجاح والتوفيق في مهامه، معبرا عن ثقته بالنهوض في الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه أبناء شعبنا في مختلف المجالات.
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