الوزير محمد العمور يباشر مهام عمله وزيرا للاقتصاد الوطني

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- تسلّم وزير الاقتصاد الوطني محمد العمور، اليوم الاثنين، مهام منصبه وزيرا للاقتصاد الوطني في الحكومة الجديدة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى.

جاء ذلك خلال مراسم تسلم وتسليم مهام الوزارة من قبل وزير الاقتصاد السابق خالد عسيلي، بحضور وكيل الوزارة منال فرحان، والمديرين العامين، وممثلين عن مؤسسات المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.

وأعرب الوزير العمور، عن تقديره للجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية برئاسة العسيلي، مؤكدا المضي قدما في المراكمة على الإنجازات التي تحققت.

وشدد الوزير على بذل كل المساعي الممكنة لتعزيز صمود المواطنين خاصة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على مختلف المجالات، والعمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يحسّن تطور الاقتصاد الفلسطيني وأداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات.

بدوره، تمنى العسيلي للحكومة الجديدة النجاح والتوفيق في مهامه، معبرا عن ثقته بالنهوض في الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه أبناء شعبنا في مختلف المجالات.



