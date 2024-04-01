أبو مويس يُسلّم وزارة التعليم العالي للوزير برهم

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- سلّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، حقيبة "التعليم العالي" للوزير الجديد الدكتور أمجد برهم، وذلك بحضور حشد من أسرة الوزارة.
وأكد أبو مويس أهمية المُضي قُدماً في مسيرة التطوير، والبناء على ما تم إنجازه، متمنياً التوفيق والنجاح للوزير الجديد، بما يضمن تحقيق المزيد من الإنجازات للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبه، أشاد برهم بجهود الوزير أبو مويس وبصماته الواضحة على صعيد حوكمة وتطوير التعليم العالي، مؤكداً بذل كل جهد ممكن لمواصلة مسيرة التطوير، والبناء على ما تم إنجازه.
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