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أبو مويس يُسلّم وزارة التعليم العالي للوزير برهم

4/1/2024 8:11:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- سلّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، حقيبة "التعليم العالي" للوزير الجديد الدكتور أمجد برهم، وذلك بحضور حشد من أسرة الوزارة.

وأكد أبو مويس أهمية المُضي قُدماً في مسيرة التطوير، والبناء على ما تم إنجازه، متمنياً التوفيق والنجاح للوزير الجديد، بما يضمن تحقيق المزيد من الإنجازات للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، أشاد برهم بجهود الوزير أبو مويس وبصماته الواضحة على صعيد حوكمة وتطوير التعليم العالي، مؤكداً بذل كل جهد ممكن لمواصلة مسيرة التطوير، والبناء على ما تم إنجازه.


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