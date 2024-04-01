جيش الاحتلال يعترف بإصابة قاعدة عسكرية لسلاح البحرية بمسيّرة من العراق

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / اعترف الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، الإثنين، بأن طائرة مسيّرة أمس أصابت قاعدة عسكرية لسلاح البحرية في إيلات، جنوب البلاد، الليلة الماضية.

وجاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي، أن الطائرة المسيّرة سقطت في قاعدة له في خليج إيلات الليلة الماضية، وألحقت أضرارا في المبنى دون وقوع إصابات؛ مشيرا إلى أنه باشر التحقيق في الحدث.

وكانت صافرات الإنذار قد دوّت بعد انتصاف ليل الأحد – الإثنين في إيلات، فيما سمع دوي انفجار وأبلغ عن حريق بالمنطقة.

وأمس، أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف "هدف حيوي" في إسرائيل بالأسلحة المناسبة ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ؛ من دون أن تورد تفاصيل إضافية.