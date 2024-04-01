جيش الاحتلال يعترف بإصابة قاعدة عسكرية لسلاح البحرية بمسيّرة من العراق

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / اعترف الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، الإثنين، بأن طائرة مسيّرة أمس أصابت قاعدة عسكرية لسلاح البحرية في إيلات، جنوب البلاد، الليلة الماضية.
وجاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي، أن الطائرة المسيّرة سقطت في قاعدة له في خليج إيلات الليلة الماضية، وألحقت أضرارا في المبنى دون وقوع إصابات؛ مشيرا إلى أنه باشر التحقيق في الحدث.
وكانت صافرات الإنذار قد دوّت بعد انتصاف ليل الأحد – الإثنين في إيلات، فيما سمع دوي انفجار وأبلغ عن حريق بالمنطقة.
وأمس، أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف "هدف حيوي" في إسرائيل بالأسلحة المناسبة ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ؛ من دون أن تورد تفاصيل إضافية.
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