البنك الدولي: نمو اقتصادات آسيا سيتباطأ إلى 4.5% في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي في تقرير صدر اليوم الاثنين، إن الاقتصادات الآسيوية لا تعمل جيدا قدر الإمكان، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 4.5 % هذا العام من 5.1 % في عام 2023.



وبين التقرير أن الديون والحواجز التجارية والشكوك المتعلقة بالسياسات تؤدي إلى إضعاف الديناميكية الاقتصادية في المنطقة، ويتعين على الحكومات بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشاكل طويلة الأجل مثل ضعف شبكات الأمان الاجتماعي ونقص الاستثمار في التعليم.



وتنمو اقتصادات آسيا بشكل أبطأ مما كانت عليه قبل الجائحة، ولكن بشكل أسرع من أجزاء أخرى من العالم.



كما أن انتعاش التجارة العالمية – التجارة في السلع والخدمات نمت بنسبة 0.2% فقط في عام 2023 ولكن من المتوقع أن تنمو بنسبة 2.3 % هذا العام– وتخفيف الظروف المالية مع قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة سيساعدان على تعويض النمو الأضعف في الصين.

