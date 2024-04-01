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24.4 مليون دينار قيمة إعادة التصدير لمدينة الزرقاء

4/1/2024 8:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر آذار الماضي 24 مليونا و432 ألفا، و105 دنانير، إذ تم إصدار 436 شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.


وبين شريم في تصريح اليوم الإثنين، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آذار، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

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