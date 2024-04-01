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الأسهم التركية ترتفع والليرة تتراجع بعد خسارة حزب أردوغان في الانتخابات

4/1/2024 8:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم التركية اليوم وتراجعت الليرة قليلا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في أعقاب الفوز الكبير الذي حققته المعارضة على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية.
وقال محللون: إن معدل التضخم القريب من 70 % وتباطؤ النمو الاقتصادي وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض أضرت بنتائج حزب العدالة والتنمية أمس.
وصعد المؤشر بي.آي.إس.تي 100 القياسي بأكثر من 1 % عند الافتتاح وارتفع مؤشر أسهم البنوك 1.7 %.

ولامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 33 مقابل الدولار في تعاملات الليلة الماضية وسط سيولة ضعيفة للغاية، عقب نتائج الانتخابات.

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