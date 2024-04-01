وزنها 60 كلغم .. خضعت لجراحة إزالة الدهون فماتت بخطأ طبي

توفيت سيدة صينية تبلغ من العمر 43 عاما، أثناء إجراء عملية تجميلية لإزالة الدهون بسبب الإهمال الطبي، ما شكل صدمة للكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.

كانت أم لثلاثة أطفال، ولقبها تشانغ، من مقاطعة آنهوي في شرق الصين، تخضع لعملية شفط الدهون في إحدى العيادات الطبية المحلية للتجميل، وفقا ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وأُدين الموظفون بتجاهل التنبيهات الصادرة عن معدات المراقبة لمدة 16 دقيقة. وذكرت صحيفة جيمو نيوز أنه عندما أصيبت تشانغ بسكتة قلبية، لم يتم استدعاء سيارة الإسعاف لمدة 33 دقيقة.

وخضعت تشانغ، التي كان طولها 158 سم ووزنها 60 كلغم، للعملية القاتلة في 7 يناير الماضي.

وقال زوجها بانغ إن موظفي العيادة أقنعوا زوجته بإجراء العملية أثناء وجوده في رحلة عمل.

وكانت تشانغ، التي أرادت أن تصبح أنحف، قد طلبت موافقة زوجها على إجراء العملية لكنه رفض بشدة محاولا إقناعها أنها لا تعاني من أي دهون في جسمها، ونجح في إقناعها بعدم إجراء الجراحة.

ومع ذلك، علم بانغ لاحقًا من المحادثات على WeChat، أن الموظفين في العيادة استمروا في الضغط على زوجته لإقناعها بإجراء الجراحة أثناء سفره في رحلة عمل، وأن عملية إزالة الدهون من بطنها وخصرها بسيطة وآمنة وستجعلها أجمل.

بدأت العملية في الساعة 10.15 صباح يوم 7 يناير الماضي، وبعد أن فقدت تشانغ كل الإحساس في بطنها وخصرها تحت التخدير الموضعي، أصدرت شاشة تخطيط القلب تنبيهًا.

تُظهر لقطة شاشة من كاميرا مراقبة عاملين طبيين يقومان بفحص الشاشة، التي يفترض أنها معطلة، بينما يواصل الطبيب إجراء الجراحة لتشانغ التي ترقد ووجهها للأسفل على طاولة العمليات.

وعلى الرغم من عدم معرفة ما حدث في غرفة العمليات، أدرك العاملون الطبيون أن تشانغ أصيبت بنوبة قلبية وحاولوا إنعاشها.

وفي الساعة 11.41 صباحًا، اتصلت العيادة بسيارة الإسعاف، وتم التأكد من وفاتها في وقت لاحق.

وذكر تقرير طبي أن تشانغ توفيت بسبب فشل أعضاء متعددة بسبب سكتة قلبية، وحكم على أنه نتيجة خطأ طبي.

وقال بانغ إن العيادة تجاهلت الإنذار حتى أخذ طبيب التخدير أنبوب مراقبة تخطيط القلب من تشانغ وربطه بنفسه للتأكد من أنه يعمل.



