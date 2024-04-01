غدًا.. انطلاق منافسات ربع نهائي كأس رئيس الدولة

تنطلق غدا الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والتي تقام على مدار يومين، وتشهد 4 مواجهات تجمع الفرق المتأهلة إلى هذا الدور.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى قرعة الدور ربع النهائي السبت 3 مارس الماضي، لتسفر عن مواجهات تجمع بين كل من الجزيرة مع الوصل، وعجمان مع النصر، واتحاد كلباء مع العين، والشارقة مع شباب الأهلي، فيما تقرر أن تقام المباريات على ملاعب محايدة.

وتقام غدا الثلاثاء مباراتان، حيث تجمع الأولى الجزيرة مع الوصل، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتأهل الجزيرة إلى ربع النهائي بعد فوزه على العربي 1-0، في دور الـ16، ويدخل الفريق اللقاء طامحا في التأهل للدور المقبل، والعودة للانتصارات مع مدربه الروماني ميريل رادوي الذي لم يحقق معه سوى هذا الفوز منذ التعاقد معه في يناير الماضي، حيث خاض الفريق، 4 مباريات في مسابقة الدوري، خسر في 3، وتعادل في واحدة.

في المقابل يأمل الوصل مواصلة تألقه خلال الموسم الحالي، بتحقيق المزيد من الانتصارات، بعد انفراده بصدارة دوري المحترفين، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه العين الذي يملك مباراة مؤجلة من الجولة الـ13.

وكان الوصل قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه 7-1، على فريق الإمارات، محققا حينها أكبر نتيجة فوز في دور الـ16 من الكأس.

وفي المباراة الثانية من اليوم نفسه يلتقي عجمان مع النصر، على استاد نادي الشارقة، وتأهل عجمان بعد فوزه على حتا 1-0، فيما تأهل النصر بعد فوزه على خورفكان بالنتيجة ذاتها.

ويأمل عجمان العائد للانتصارات في دوري المحترفين، بالفوز العريض على حساب كلباء 4-2، الأسبوع الماضي، في الذهاب بعيدا بهذه البطولة، لتكون دافعا معنويا له في مسابقة الدوري، حيث يتواجد بالمركز الـ11، ويأمل بالتواجد في منطقة الوسط، مع تبقي 9 جولات على الختام.

وفي المقابل يأمل النصر، بمواصلة تألقه مع مدربه الهولندي الفريد شرودر، والذي قاده للارتقاء إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بعد العودة إلى الانتصارات، حيث لم يتلق أي خسارة في الجولات الـ 4 الماضية بالدوري، فاز في 3 وتعادل في واحدة.

وتستأنف المواجهات بعد غد الأربعاء، حيث يلتقي اتحاد كلباء مع العين على استاد زعبيل بدبي.

وتأهل اتحاد كلباء إلى هذا الدور، بعد فوزه على دبا 3-0، فيما تأهل العين بفوزه على الوحدة 1-0.

ويدخل كلباء اللقاء طامحا في العودة للانتصارات الغائبة، حيث خاض 11 مباراة في جميع المسابقات، فاز في واحدة فقط، وهي كأس رئيس الدولة على دبا، و "خسر في 8، وتعادل في 2"، ( في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي فاز إيابا على العين، لكنه خسر بركلات الترجيح بالمباراة ذاتها).

أما العين فيدخل اللقاء طامحا في التأهل للدور المقبل، مع العودة السريعة للانتصارات، بعد تعادله في الجولة 17 من مسابقة الدوري أمام الشارقة 1-1.

وستكون قمة الشارقة (حامل اللقب)، مع شباب الأهلي على استاد آل مكتوم، هي الأبرز.

وتأهل الشارقة بفوزه على البطائح 2-1، فيما تأهل شباب الأهلي بفوزه على بني ياس بنفس النتيجة.

ويلتقي الفريقان بعد عودتهما من التعادل في الجولة الماضية لمسابقة الدوري، حيث تعادل الشارقة مع العين 1-1، وشباب الأهلي مع الوحدة 3-3.

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