ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 32845 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 32845 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع
التاريخ
4/1/2024 8:00:31 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين إن 32845 فلسطينياً على الأقل قتلوا وأصيب 75392 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
وذكرت الوزارة في بيان أن 63 فلسطينيا قتلوا وأصيب 94 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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