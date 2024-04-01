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ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 32845 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع

4/1/2024 8:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين إن 32845 فلسطينياً على الأقل قتلوا وأصيب 75392 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وذكرت الوزارة في بيان أن 63 فلسطينيا قتلوا وأصيب 94 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


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