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موارد الشارقة تعلن عطلة عيد الفطر للدوائر الحكومية بالشارقة

4/1/2024 8:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن عطلة عيد الفطر السعيد لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من الاثنين الموافق 8 إبريل 2024، وتنتهي الأحد الموافق 14 إبريل 2024م . على أن يستأنف الدوام الرسمي الاثنين الموافق 15 إبريل 2024. باستثناء العاملين بنظام المناوبات.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، راجين من الله أن يعود على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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