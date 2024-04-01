السمات المناخية لشهر أبريل في الإمارات

يعتبر هذا الشهر من أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع)، وتتميز هذه الفترة باختلاف وسرعة تغير توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، وبالتالي يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.

تواصل الشمس حركتها الظاهرية نحو الشمال متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجيا في نصف الكرة الشمالي، حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا على أغلب مناطق الإمارات، كما تزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر أبريل مقارنة مع شهر مارس بمقدار 3- 5 درجات.

يضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب الى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق، وفي حالة تعمق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرص لسقوط الأمطار.

كما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مارس خاصة مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجــــات لحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 25 و 29°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 32 و 36 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و 23 °م.

أعلى درجة حرارة 46.9 °م على الرويس

سنة 2012

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2013 والتي بلغت 5.0 °م.

الريـــــــاح

متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 121.3 (كم/ س) في جبل حفيت سنة 2013

أعلى هبه رياح (كلم/س) 137 في مطار العين سنة 2003

الـرطـوبــــــة

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 43 %.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62 % إلى 82 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17 % إلى 28%

الضبـــــــاب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2015 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 11 يوم ضباب و 4 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 247.4 ملم على الغزلة في سنة 2019.





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