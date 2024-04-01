فريق الإغاثة الإماراتي يواصل تنفيذ مبادرة كسر الصيام في الأردن

واصل فريق الإغاثة الإماراتي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مبادرة كسر الصيام في عدد من المناطق الحيوية في العاصمة الأردنية عمّان ومحافظة الزرقاء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات الخيرية الرمضانية التي ينفذها فريق الإغاثة الإماراتي ضمن مشروع رمضان لعام 1445 هـ - 2024م.

وأكد قائد الفريق حسن سالم الغول القايدي أهمية مواصلة نهج الخير الإنساني الذي رسخه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال إنه بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، تم توزيع وجبات كسر إفطار صائم على عدة نقاط حيوية في المملكة، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن، التي شارك متطوعوها بتوزيع الوجبات التي تحتوي على التمور والمياه على الصائمين المتأخرين عن بيوتهم عند الإشارات المرورية، بما يمنح الصائمين فرصة للتوقف بشكل آمن والتخفيف من آثار الجوع والعطش دون التسبب في إعاقة حركة المرور.

كما تم توزيع مير رمضاني إضافي للاجئين السوريين في المخيم. وقال: «نسير في هذه الأعمال الخيرية على ذات النهج الإنساني الذي ورثناه من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

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