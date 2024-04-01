صفقة كبيرة على «الإمارات دبي الوطني» بـ100.5 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم «الإمارات دبي الوطني».
وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 5.74 ملايين سهم بقيمة 100.5 مليون درهم بسعر تنفيذ 17.5 درهما للسهم الواحد.
وخلال الجلسة، ارتفع سهم الاتحاد العقارية 8.1% عند 0.455 درهم، وديار للتطوير 3.2%، وإعمار العقارية 1.96%، وإعمار للتطوير 1.7%.
والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.
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