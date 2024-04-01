صفقة كبيرة على «الإمارات دبي الوطني» بـ100.5 مليون درهم

شهد سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم «الإمارات دبي الوطني».

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 5.74 ملايين سهم بقيمة 100.5 مليون درهم بسعر تنفيذ 17.5 درهما للسهم الواحد.

وخلال الجلسة، ارتفع سهم الاتحاد العقارية 8.1% عند 0.455 درهم، وديار للتطوير 3.2%، وإعمار العقارية 1.96%، وإعمار للتطوير 1.7%.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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