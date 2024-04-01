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سوق دبي يوقف التداول على 3 شركات لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية لـ2023

4/1/2024 8:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، إيقاف التداول على أسهم شركات «شعاع كابيتال، وأمان، وتكافل الإمارات»، وذلك لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية لعام 2023.

يشار إلى أن شركة شعاع كابيتال أعلنت اليوم الاثنين، تأجيل نشر بياناتها المالية المدققة لعام 2023 إلى حين الانتهاء من المفاوضات مع الدائنين بشأن مباشرة إعادة هيكلة الديون التي تهدف إلى تقليل الرافعة المالية وتعزيز قاعدة رأس مالها

كما أعلن مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، أمس، اعتماده البيانات المالية المدققة للشركة عن عام 2023 دون أن يعلن عن أي تفاصيل عنها.

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