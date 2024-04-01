متسابقو الإمارات للدراجات ضمن المراكز الخمسة الأولى لطواف فلاندرز



أنهى ثلاثة متسابقين من فريق الإمارات للدراجات الهوائية طواف فلاندرز ضمن المراكز الخمسة الأولى" الثالث والرابع والخامس "مع نيلز بوليت وميكيل بيرج وأنطونيو مورجادو على التوالي.

وسيطر ماتيو فان دير بويل (فريق ألبيسين-ديسيونينك) على السباق الذي انطلق من أنتويرب وانتهى تحت المطر في أوديناردي على مسار بطول 270,8 كم، وتقدم بطل العالم على الثنائي، بيدرسن (فريق ليدل-تريك) وفيرميرش (فريق ألبيسين-ديسيونينك) على بعد 56 كم من خط النهاية، ثم تقدمت مجموعة من 20 دراجاً إلى صدارة السباق قبل أن يُظهر فان دير بويل أفضل ما لديه على كوبينبرج قبل انتهاء السباق بحوالي 45 كيلومتراً. ولم يتمكن أحد من اللحاق بالدراج الهولندي الذي احتفل بفوزه الثالث في "الروند".

شهد السباق خلف بطل العالم منافسة مثيرة للاهتمام من عدة أبطال رئيسين للوصول إلى منصة التتويج حيث شكل ألبرتو بيتيول ، وديلان تيونس ثنائيًا بدا أنه من المقرر أن يصل إلى خط النهاية في أوديناردي، لكن فريق الإمارات اعتمد على أربعة من دراجيه لمطاردة الثنائي وهم تيم ويلينز ونيلز بوليت وميكيل بيرج والدراج الجديد، أنطونيو مورجادو.

وتم الالتحاق بالثنائي عندما بدأ التنافس للحصول على المركز الثاني وقاد بوليت السباق بشكل جيد للغاية، ولكن مع تغيير اتجاه المسار تمت محاصرته إلى السياج على الجانب الأيمن من الطريق، لذلك عبر خط النهاية في المركز الرابع، خلف لوكا موزاتو (فريق أركيا- بي & بي) ومايكل ماثيوز (فريق جايكو - الولا). ومع إنزال رتبة ماثيوز لاحقًا تم تصعيد بوليت إلى منصة التتويج في المركز الثالث.

واختتم فريق الإمارات يوماً ناجحاً بحصول بيرج على المركز الرابع ومورجادو على المركز الخامس، بالإضافة إلى ويلينز في المركز الثاني عشر.

وأعرب بوليت عن سعادته بالنتيجة خاصة أنها تعد ثاني مرة يصعد فيها على منصة تتويج رئيسية بعد منصة باريس-روبيه .وقال "كنت بالفعل في حافلة الفريق ثم جاءني اتصال يخبرني أنني في المركز الثالث. أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة، فالوصول إلى منصة التتويج في طواف فلاندرز هو أمر مميز..نستحق هذه النتيجة كفريق لأننا قدمنا أداءً جيدًا للغاية اليوم، مع وجود أربعة متسابقين في المراكز ال 12 الأولى".

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