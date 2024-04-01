كأس إيطاليا بوابة يوفنتوس للانتقام من لاتسيو

يسعى يوفنتوس لرد اعتباره عندما يستضيف لاتسيو، غدا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكان يوفنتوس قد خسر من لاتسيو بهدف نظيف، السبت الماضي، في إطار الجولة 30 من عمر الدوري الإيطالي، على ملعب الأولمبيكو.

وكانت مباراة السبت في العاصمة الإيطالية، الأولى لفريق لاتسيو تحت قيادة الكرواتي إيجور تودور، الذي نجح في إسقاط فريقه السابق.

وقرر لاتسيو، الاستعانة بجهود تودور بعد رحيل ماوريسيو ساري، الذي استقال من منصبه نتيجة سلسلة من النتائج المتواضعة.

وبدأ لاتسيو، حقبة ما بعد ساري، بفوز خارج الديار على فروسينوني بنتيجة 3-2 في المرحلة الماضية، وذلك بقيادة المدرب المساعد جوفاني مارتوتشيلو.

ودافع تودور عن ألوان يوفنتوس كلاعب خلال الفترة من 1998 وحتى 2007، ووصل معه إلى نهائي دوري الأبطال عام 2003، وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وهبط معه إلى الدرجة الثانية في 2006.

وعاد الكرواتي إلى يوفنتوس في صيف 2020، وتولى مهمة مساعد المدرب أندريا بيرلو.

وقال تودور في تصريحات لشبكة دازن "إنها أفضل بداية يمكن أن أتمناها. من الرائع الفوز بهذه الطريقة، ولم يكن بالإمكان أن نبدأ هذه التجربة بشكل أفضل من ذلك".

وتابع "أنا سعيد من أجل الطريقة التي تعاملنا بها مع المباراة".

وازداد الضغط على أليجري مدرب اليوفي، لاسيما وأن فريق "السيدة العجوز" اكتفى بفوز وحيد في آخر 9 جولات بالكالتشيو.

وقال فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس "فوز واحد في 9 مباريات أمر لا يليق باليوفي، يجب معرفة كيفية التعامل مع الضغط".

وشدد "يجب أن نفهم جميعنا ضرورة أن نقدم للفريق أكثر من ذلك.. ندرك أننا لم نقدم الكثير ليوفنتوس في آخر شهرين، إنها لحظة سلبية وهذا الأمر يؤلمنا جميعا".

وسيواجه الفائز من معركة يوفنتوس ولاتسيو، المنتصر من صدام أتالانتا وفيورنتينا.

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