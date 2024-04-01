الموارد البشرية بعجمان : عطلة عيد الفطر من 8 إلى 14 أبريل



أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أن عطلة عيد الفطر السعيد في الجهات الحكومية في الإمارة تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024م ولغاية يوم الأحد الموافق 14 أبريل2024م على أن يستأنف الدوام الرسمي في يوم الإثنين الموافق 15 ابريل 2024م .

وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية .

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