الموارد البشرية بعجمان : عطلة عيد الفطر من 8 إلى 14 أبريل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أن عطلة عيد الفطر السعيد في الجهات الحكومية في الإمارة تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024م ولغاية يوم الأحد الموافق 14 أبريل2024م على أن يستأنف الدوام الرسمي في يوم الإثنين الموافق 15 ابريل 2024م .
وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية .
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