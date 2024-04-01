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إيقاف تنفيذ حكم بسجن عمران خان 14 سنة

4/1/2024 8:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن حزب حركة الإنصاف، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أن محكمة باكستانية قبلت، اليوم، استئنافه على إدانته بالكسب غير المشروع، مؤكداً أنها أوقفت تنفيذ حكم بسجنه 14 سنة.

وقبل أسبوع واحد فقط من انتخابات الثامن من فبراير، حُكم على خان وزوجته بشرى بالسجن 14 سنة بتهم تتعلق ببيع هدايا الدولة.

ويقبع خان حالياً في السجن تنفيذاً لعدة أحكام أخرى صدرت بحقه قبل الانتخابات الوطنية، وتحرمه من تولي أي منصب عام لمدة عشر سنوات.

وأوضح الحزب في بيانه أن المحكمة العليا في إسلام أباد قالت إن الحكم الصادر ضد الزوجين سيظل معلَّقاً حتى صدور قرار نهائي في الإدانة بعد النظر فيها عقب عطلة العيد.

ويقول خان وحزبه إن القضايا المرفوعة ضده استندت إلى اتهامات ملفقة لإبعاده عن السياسة بناء على طلب من الجيش بعد خلافه مع جنرالات به. وينفي الجيش هذا الاتهام.

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